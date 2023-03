Les bibliothèques d’Est Ensemble mettent à l’honneur la poésie

La poésie sera mise à l’honneur dans les bibliothèques de Bagnolet, Bondy, Le Pré Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec et Pantin, du samedi 11 au lundi 27 mars, à l’occasion de l’édition 2023 du Printemps des poètes. Cette manifestation culturelle nationale s’articulera, cette année, autour de la thématique des "frontières".

Rencontres, échanges, spectacles et lectures

Les bibliothèques de l’établissement public territorial Est Ensemble proposeront ainsi de nombreuses activités. Rencontres, lectures et spectacles variés autour de la poésie et en écho avec l’actualité sont notamment au programme. L’occasion pour le public de découvrir la vitalité et la diversité de la poésie contemporaine et passée. Le Printemps des poètes permettra également de donner à entendre des voix, des images et des textes sur toutes les frontières visibles et invisibles existant dans la société actuelle.

Programme complet sur www.est-ensemble.fr/le-printemps-des-poetes