Les berges de Seine de Courbevoie ouvertes le 1er juillet

Un jardin d’un hectare aménagé à l’emplacement d’un ancien site industriel, de la rue Ficatier, au pont de Courbevoie, permet aux Alto-Séquanais de profiter des bords de Seine dans un cadre agréable, le long de la RD7. Le port laisse place à une vaste promenade, puis à un grand jardin de détente. Deux belvédères à chaque extrémité de ce jardin, offrent un point de vue exceptionnel sur le fleuve et La Défense. Les quais de Seine deviennent un lieu de vie proposant des activités de loisirs et une buvette dans un pavillon portuaire conservé. Le coût de l’aménagement est de 16,5 millions d’euros, dont 13,8 millions d’euros financés par le Conseil général des Hauts-de-Seine, maître d’ouvrage de l’opération. La Ville de Courbevoie participe au financement du projet à concurrence de 2,7 millions d’euros et reprendra le site en gestion dès la fin des travaux, afin de pérenniser cet aménagement en bords de Seine.