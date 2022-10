Les balades à poney en sursis ?

Comme cette trentenaire, ils sont plusieurs dizaines de parents et de grands-parents à offrir aux enfants un tour d'une quinzaine de minutes à dos de poney au Parc Monceau ou au Jardin du Luxembourg, contre une dizaine d'euros. Un rituel accessible chaque mercredi et tous les week-ends.

Mais depuis des mois, Paris Animaux Zoopolis (PAZ) proteste contre ces balades en place depuis 1992, « au nom d'une défense des intérêts des animaux » et pour en finir « avec l'idée que les animaux sont des jouets ».

« On souhaite que la mairie de Paris interdise ces balades d'un autre temps », précise Amandine Sanvisens, cofondatrice de l'association née en 2017. « Les poneys n'ont pas systématiquement accès à du foin et à de l'eau, ils ne bénéficient pas de temps de pause suffisants et supportent des temps de transports beaucoup trop longs. »

La question s'est invitée jusqu'au Conseil de Paris cette semaine, poussant Christophe Najdovski, adjoint en charge de la condition animale, à donner rendez-vous au printemps 2023 « pour débattre des activités des poneys à Paris », concédant « qu’il y a encore matière à amélioration ».