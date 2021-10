Les avocats soutiennent la candidature aux JO

Les avocats parisiens, sous l'impulsion de leur bâtonnier Frédéric Sicard, apportent leur soutien à la candidature de la ville de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, en s'engageant à déployer un dispositif inédit dans l'histoire de l'olympisme, de permanences juridiques gratuites destinées aux délégations étrangères et au public venu de France et du monde entier pour assister aux Jeux si Paris est désignée ville-hôte athlètes.

Un dispositif adapté à la fréquentation internationale de l'événement, grâce aux accords qui lient le barreau de Paris à de nombreux barreaux européens et internationaux, qui permettront d'y associer des avocats étrangers pour apporter leurs services dans toutes les langues.

En amont des jeux, le barreau de Paris apportera également un soutien et des conseils juridiques aux TPE et PME qui souhaiteront répondre aux appels d'offres initiés dans le cadre de la mise en œuvre des projets de Paris 2024.

« Ce partenariat permettrait de pallier les inégalités d'accès au Droit dans le monde, et de faire connaitre au monde entier l'excellence et le dévouement de ses avocats », précise Frédéric Sicard.