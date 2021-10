Les avocats poursuivent leur mobilisation et lancent une campagne de publicité télévisée

Lors de la crise sanitaire, les avocats se sont mobilisés dans la lutte contre la crise économique qui en a découlé et ont mis leurs expertises à disposition des particuliers et des professionnels. L'opération spéciale Covid-19 « Avocats solidaires », mise en œuvre pour répondre à leurs interrogations, a d'ailleurs été un réel succès. De ce fait, le Conseil national des barreaux (CNB) poursuit sa mobilisation et réaffirme l'engagement des avocats en cette période de reprise d'activité.

En cette deuxième semaine de déconfinement, les interrogations sur le plan professionnel sont toujours aussi nombreuses, qu'elles portent sur les droits des salariés, sur le recours continu au chômage partiel ou encore sur les aides auxquelles peuvent prétendre les TPE et les PME. Autant de sujets pour lesquels les avocats répondent présents pour conseiller au mieux les professionnels, qu'ils soient dirigeants de TPE, PME, ou encore entrepreneurs.

Aujourd'hui, 15 000 avocats spécialisés sont disponibles sur tout le territoire national, présents sur la plateforme officielle du Conseil national des barreaux, avocat.fr, que les professionnels peuvent solliciter en fonction de leur besoin et obtenir des réponses liées à la crise.

Pour davantage d'impact, le CNB a lancé le 18 mai, une campagne de publicité télévisée sur la chaîne BFM TV avec 180 spots répartis sur toute la journée jusqu'au 26 mai inclus.

Pour la visionner, rendez-vous à l'adresse https://youtu.be/4XI1Gj3pcPI