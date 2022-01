Les avocats lancent un débat citoyen autour des injustices

Ce lancement constitue une nouvelle étape du projet In/Justice, initié dans le but d’inscrire l’injustice dans les débats autour de la présidentielle 2022.

Cet espace d’expression offre aux avocats, aux justiciables, et plus largement à l’ensemble des Français, la possibilité de repenser l’accès au droit en répondant à la question « Comment favoriser l’accès au droit pour lutter contre les injustices ? » surin-justice.make.org.

Pourquoi cette consultation ?

Dans la perspective de l’élection présidentielle 2022, le Conseil national des barreaux (CNB) se mobilise en portant le projet In/justice en vue, par ailleurs, de sensibiliser les candidats à l’élection sur les injustices.

Après une phase de diagnostic, composée d’un sondage Ifop réalisé pour le CNB et d’une synthèse de réunions conduites avec des think tanks, les avocats ont constaté que les injustices ont augmenté pour 71 % des Français. Dans le même temps, nombre d’entre eux ne connaissent pas leurs droits et ne les font pas valoir.

L’étape actuelle, celle de la consultation citoyenne, vise à s’adresser directement aux concernés. Les avocats appellent les Français à participer au débat citoyen et à se saisir des sujets de justice, notamment celui de l’accès à la justice.

Les propositions formulées au moyen de la consultation émise en partenariat avec Make.org, permettront d’interpeller les Pouvoirs publics dans le cadre des prochaines échéances électorales afin que la thématique des injustices, au même titre que celle des inégalités, des insécurités, intègre le débat démocratique.

Qui peut y participer ?

La consultation « Comment favoriser l’accès au droit pour lutter contre les injustices ?» est accessible à tous.

Jusqu’à quand peut-on y participer ?

Les Français pourront participer au débat citoyen autour de l’accès à la justice du mardi 4 janvier au mardi 15 février 2022 sur in-justice.make.org.