Les avocats, huissiers et professionnels du droit sont-ils heureux ?

Les métiers d'avocat, d'huissier et autres professionnels du droit sont aussi passionnants qu'exigeants et peuvent induire une difficile conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle. Entre gestion du stress, crise d'attractivité de la profession, mutation des métiers, ou encore discrimination, la question du bien-être au travail est devenue, ces dernières années, un enjeu majeur dans les cabinets et les études.

Eurojuris, 1er réseau d'avocats en France, a donc décidé, conscient du besoin d'accompagnement de ces professionnels sur la question de la qualité de vie au travail au sens large, de placer cette thématique au cœur de son prochain Congrès annuel, qui se déroulera du 30 janvier au 2 février aux Pays-Bas. Ses membres pourront essayer de retrouver du sens et de la valeur dans leur travail à travers un programme complet mixant séance plénière, ateliers thématiques et mise à disposition d'outils clés en main.

Avocat, un métier passionnant mais exigeant

En réaction aux récentes actualités de la filière qui vont dans ce sens, le Conseil national des barreaux (CNB), la Conférence des bâtonniers et le barreau de Paris ont signé en septembre 2019, en présence de Jacques Toubon, Défenseur des droits, une charte en faveur de la lutte contre les discriminations et le harcèlement dans la profession d'avocat, démontrant qu'un certain équilibre devait être rétabli au sein d'un milieu professionnel réputé parfois difficile.

Si la profession d'avocat exige une grande disponibilité pouvant perturber l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, elle nécessite tant de se tenir continuellement à jour de la législation que d'être en échange relationnel permanent avec ses clients. Une tâche pas toujours aisée lorsqu'à la pression et au stress s'ajoutent de l'insécurité psychologique, voire de la discrimination ou du harcèlement.

Les membres d'Eurojuris bénéficient d'outils clé en main

À l'occasion de son prochain congrès annuel, le réseau Eurojuris proposera à ses membres une programmation innovante pour remettre la qualité de vie au travail (QVT) au cœur de la pratique des cabinets et donner des clés de succès.

à ce titre, différents ateliers proposeront des actions concrètes à mettre en place. A l'issue du congrès chaque participant et chaque membre du réseau se verra remettre de la documentation utile à la mise en place d'actions au sein de leurs structures.

Deux ateliers animés par des avocates investies et inspirantes

Karine de Luca, avocate au barreau du Jura depuis 2002 et avocate associée de la Selarl Granvelle, animera un atelier sur la gestion de la relation client pour des clients et des avocats heureux. Spécialiste en droit de la famille et du patrimoine, elle a été finaliste du Prix de l'innovation 2017 pour son protocole d'accompagnement innovant de la relation client. Son atelier permettra aux participants de comprendre les difficultés existantes dans la relation avec les clients et de connaître les clés à mettre en œuvre pour une véritable gestion de celle-ci à travers des exemples concrets.

« Cap sur l'optimisme et le dynamisme ! J'ai l'envie profonde de modifier l'approche de notre métier pour aller sur un aspect plus avocat-entrepreneur », explique-t-elle.

De même, Mélanie Parnot, avocate associée et médiatrice au sein du cabinet Iparme, animera quant à elle un atelier relatif à la gestion de l'intelligence émotionnelle pour en faire une force de développement. Présidente de l'incubateur du barreau de Montpellier, elle est engagée dans une démarche d'innovation au sein de la profession d'avocat et son objectif est d'intégrer des outils innovants permettant d'améliorer l'efficacité d'un cabinet.

« L'intelligence émotionnelle ou la capacité de comprendre, de gérer et d'utiliser ses propres émotions en faveur de relations professionnelles positives et de l'exercice de son leadership est une approche intéressante », souligne-t-elle.

Face à la montée de l'automatisation et de l'intelligence artificielle, l'intelligence émotionnelle se révélera nécessaire à tous les travailleurs. Il s'agit d'une compétence unique à l'Homme. A travers son atelier, elle proposera aux participants de comprendre comment augmenter cette intelligence émotionnelle pour une productivité plus élevée et une satisfaction plus importante.