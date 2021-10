Les avocats font leur publicité à la télé

La date du 6 avril 2016 est à marquer d’une pierre blanche pour les avocats et plus particulièrement pour le cabinet Coll. En ce début de printemps, le premier spot télévisé a fleuri sur l’antenne de France 3. Depuis la décision du Conseil d’État du 9 novembre 2015 portant sur l’autorisation pour les avocats de « diffuser de la publicité par voie de tracts, affiches, films, radio ou télévision », les professionnels n’hésitent plus à promouvoir leurs compétences afin de rendre la justice plus accessible.

Première pub télé pour des avocats https://t.co/lD20bLl1l0pic.twitter.com/ROr8xPuwkh — BFM Business (@bfmbusiness) 6 avril 2016

Le cabinet Coll, déjà récompensé par le prix de l’innovation Legiteam et le prix de l’incubateur du barreau de Paris, se lance donc en tête dans la course à la réclame après avoir déjà été le premier à proposer une pub à la radio en novembre dernier. Dans ce spot télé, le cabinet « a pour ambition de rapprocher les particuliers et les PME des avocats en proposant un premier rendez-vous gratuit et sans engagement, un forfait sans dépassement et un règlement en dix fois sans frais. »

Sur l’antenne de BFM Business, Anne-Constance Coll a expliqué « vendre quelque chose de déontologiquement tout à fait propre puisque ce spot a été validé par l’ARPP, Autorité de régulation professionnelle de la publicité et par le Conseil de l’Ordre, nous sommes donc tout à fait dans les clous »