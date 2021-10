Les avocats en pleine campagne de lobbying

La rentrée est productive pour les représentants des avocats français. De fait, à l'occasion d'un déplacement à Montréal début septembre pour rencontrer ses homologues québécois, Christiane Féral-Schuhl, la présidente dynamique du CNB, a expliqué qu'elle se lançait dans l'organisation d'un « G7 des avocats » à Paris en 2019, dans le cadre de la présidence française du G7.

Avec cet événement, l'ambition du CNB est de réunir les institutions nationales représentatives des avocats des sept pays membres et de faire la promotion du barreau, de son influence et de ses missions sociétales.

Ce fameux G7 du droit se tiendra ainsi lors du prochain sommet diplomatique du G7 à Biarritz, du 25 au 27 août 2019, en épousant son ordre du jour, de la situation des réfugiés climatiques à la sécurisation des échanges commerciaux internationaux.

« Une façon de discuter des grands thèmes de la mondialisation sous l'angle du droit et de la défense », selon nos confrères du Figaro.

Par ailleurs, le jeudi 4 octobre sera lancée, pour la première fois en France, la ”journée du droit” en partenariat avec InitiaDroit. Elle se déroulera auprès des collégiens et de leurs enseignants dans tous les établissements de l'Hexagone participants.

Dans chaque classe, se tiendra un échange de deux heures entre un avocat, un enseignant et ses élèves autour d'un thème juridique. Cette manifestation répond à une volonté gouvernementale. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, explique ainsi que « la question du droit à vocation à être plus présente dans les sujets scolaires. […] Dès le collège, les sujets juridiques doivent arriver au devant de la scène grâce à l'intervention de personnalités extérieures tout particulièrement les professions juridiques et donc les avocats ».

Pour cette première édition, le thème choisi par le ministère de l'Education nationale et le CNB est celui des règles de droit sur les réseaux sociaux, en écho à la hausse constatée du cyber-harcèlement en milieu scolaire ces dernières années.

« Comprendre le droit, l'idée même de droit, c'est comprendre la société avec les droits et devoirs de chacun. Les avocats sont acteurs de la société, je veux changer le visage des avocats. Les avocats ne sont pas hors sol, ils surfent sur les réseaux. Il est donc tout naturel qu'ils aillent dans les classes », commente Christiane Féral-Schuhl.

Les avocats participants articuleront ainsi leur présentation autour d'un cas pratique illustrant le thème des réseaux sociaux et favorisant l'interaction avec les élèves. Il ne s'agit pas d'un exposé ni d'un cours mais d'un échange entre l'avocat, l'enseignant et les collégiens qui seront invités à réagir à tout moment. L'occasion peut-être de susciter des vocations.