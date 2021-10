Les avocats du monde en congrès à Toronto

Comme chaque année, le congrès annuel de l'UIA regroupe un millier d'avocats venu aborder des questions d'actualité et proposer une meilleure compréhension de problématiques juridiques.

Lors de cette 61e édition, les participants vont s'intéresser à l'exploitation des ressources naturelles, aux réparations pour les victimes de terrorisme et aux résultats de la justice transitionnelle.

Des experts du monde entier, parmi lesquels avocats, présidents de barreaux, juristes d'entreprises et autres personnalités reconnues dans le monde des affaires, de la politique et des organisations gouvernementales ou non gouvernementales, animeront les travaux.

La présidente de l'UIA, Laurence Bory, a fait savoir que « ces moments de réflexions privilégiés sont l'occasion de saisir l'actualité de chaque thématique et de participer à l'évolution du droit dans le monde. Ce congrès permettra ainsi un échange particulièrement intense et fructueux avec les consœurs et confrères nord-américains, en particulier canadiens. »