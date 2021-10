Les avocats de Paris aident gratuitement les Parisiens

Les avocats parisiens assureront une permanence, le jeudi 15 mai, sans interruption de 9h à 18h dans chaque mairie. Dans les mairies des 12e et 18e, une nocturne aura lieu jusqu’à 19h. Ces consultations sont gratuites et ne nécessitent pas de prise de rendez-vous. Elles se tiennent en toute confidentialité, dans le respect des règles du secret professionnel qui s’imposent aux avocats. Pour la 3e année consécutive, un avocat fiscaliste, assisté d’un interprète en langue signe, donnera des consultations à la Mairie du 9e de 9h à 15h.

Nouveauté cette année : la ligne téléphonique SOS Avocats sera exclusivement dédiée, ce jour-là de 19h à 23h30, aux questions d’ordre fiscal – Tél. : 0 825 39 33 00 (numéro indigo 0,09€/min.).

Les questions des contribuables parisiens portent le plus souvent sur les modalités de déclaration, les règles de rattachement des enfants et des ascendants, les réductions d’impôt liées à l’achat et aux travaux dans la résidence principale, les nouvelles règles d’imposition des indemnités d’accident du travail et de départ en retraite, l’exonération des heures supplémentaires, la déclaration des revenus fonciers, les changements intervenus dans le foyer fiscal.

Cette opération répond à la volonté du barreau de Paris et de la ville de Paris d’apporter conseil et assistance aux citoyens et de leur faciliter l’accès au droit.