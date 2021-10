Les avocats commémorent le 40e anniversaire de l'abolition ce samedi 16 octobre au Panthéon

En soutien à l’abolition universelle de la peine de mort, le Conseil national des barreaux (CNB) se mobilise en organisant deux concours de plaidoiries sur la peine de mort, l’un destiné aux jeunes avocats et l’autre aux élèves avocats. « Cet anniversaire de l’abolition de la peine de mort est l’occasion pour nous, avocats, de rappeler l’importance de la justice et des droits de l’Homme. Grâce au travail formidable des avocats de la francophonie, des associations, des responsables politique, nous avançons chaque année un peu plus vers l’abolition universelle. Il est de notre devoir d’organiser ces évènements à la fois pour rappeler aux plus jeunes l’Histoire, pour transmettre les valeurs initiées par Robert Badinter, mais aussi pour rappeler à chacun que les avancées du passé doivent être continuellement défendues, sans relâche », déclare Jérôme Gavaudan, Président du Conseil national des barreaux. Les finales de ces concours d’éloquence se dérouleront samedi 16 octobre au Panthéon, dans la continuité de la cérémonie survenue le 9 octobre à laquelle ont participé le président de la République, Emmanuel Macron, et l’ancien garde des Sceaux, Robert Badinter, en présence du président du CNB, Jérôme Gavaudan. Elles seront suivies d’une table-ronde sur le thème intitulé « 40 ans après, le combat continue, partout dans le monde ». Cet évènement sera marqué par les témoignages de Joseph Fifamè Djogbénou, ancien garde des Sceaux du Bénin, Cécile Coudriou, Présidente d’Amnesty International, Sandrine Dacga, avocate camerounaise et Coco Kayudi, sur la situation en RDC. Boris Kessel et Caroline Mecary, membres du Conseil national des barreaux, présideront l’évènement du 16 octobre au Panthéon.