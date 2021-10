Les avocats battent le pavé

Les représentants des robes noires incitent leurs confrères à se mobiliser mardi prochain aux côtés de l'intersyndicale des professionnels de justice.

Mobilisés depuis des mois, les professionnels du droit (avocats, magistrats, greffiers, notaires, experts de justice) dénoncent ce qu'ils considèrent comme les dérives du projet de réforme de la Justice, telles que l'augmentation des objectifs de performance des juridictions, la fusion des tribunaux de grande instance et d'instance, la digitalisation à outrance et la banalisation des audiences par visioconférence. Ils portent avec force et détermination la question cruciale de la sauvegarde d'une justice de proximité indispensable à la vitalité des territoires.

« La justice doit permettre de juger des hommes et des femmes avec l'analyse de contexte, la recherche de la vérité, l'oralité. Or là, on bascule dans une justice de dossiers », dénonce Christiane Féral-Schuhl, présidente du CNB.

Les professionnels du droit défileront mardi dès 11 h. du matin pour réclamer l'arrêt du processus parlementaire.