Les avocats battent le pavé

Des milliers d'avocats en robe et de membres des professions judiciaires ont manifesté aujourd'hui entre les places du Châtelet et Vendôme.

Entre les classiques rock'n'roll et pop (Stones, Jackson…) ou bien du Higelin qui raisonnaient derrière le char du CNB, les robes noires chantaient « la balade des justiciables » sur l'air de la célèbre chanson de Gérard Lenormand.

Moult drapeaux, pancartes et banderoles étaient agités en l'air tandis que le cortège scandait des slogans et parodiait des tubes avec ses doléances.

Cela fait déjà plusieurs semaines que les avocats sont mobilisés contre le projet de loi de programmation pour la Justice défendu par la garde des Sceaux, Nicole Belloubet.

Les instances représentatives du barreau continuent de porter avec force et détermination la question cruciale de la sauvegarde d'une justice de proximité indispensable à la vitalité des territoires. Elles sont d'ailleurs soutenues par la plupart des professions judiciaires (magistrats, greffiers, notaires, experts de justice…) dont certains représentants étaient présents à la manifestation.

Selon les instances, cette forte mobilisation « doit être entendue par le Gouvernement pour ce qu'elle est :

- une colère quant à la méthode retenue,

- la défiance face à une réforme menée au pas de charge,

- le rejet de la création de déserts judiciaires,

- une atteinte intolérable aux droits de la défense et des victimes,

- une régression de la politique d'accès au droit. »

Par ailleurs, le principe de spécialisation des tribunaux de grande instance (TGI) souhaité par la Chancellerie aboutira à terme, pour les représentants du barreau, à la création de déserts judiciaires sans, par ailleurs, garantir une meilleure qualité de la justice.

Pour Jérôme Gavaudan, président de la Conférence des bâtonniers : "l'une des grandes missions de l'État est précisément de faciliter l'accès au droit et à la justice pour tous, partout. De ce point de vue en particulier, la réforme, en l'état, affaiblit l'institution judiciaire et fragilise fort inutilement, le lien déterminant que jouent quotidiennement la justice et les avocats auprès des Français, notamment dans les territoires".