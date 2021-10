Les avocats aux côtés des entrepreneurs

« Nous sommes les conseils naturels des entreprises et nous avons des réponses à leur apporter pour sécuriser les entreprises et leurs dirigeants, à chaque étape de leur activité » a indiqué William Feugère, président de la Commission Droit et Entreprise du Conseil national des barreaux. Eux-mêmes entrepreneurs, les avocats connaissent les attentes des créateurs et des dirigeants d'entreprises à qui ils apportent au quotidien des réponses concrètes et novatrices sur tous les sujets d'actualité : financement, fiscalité, droit du travail, création, cession et transmission d'entreprise, marques et brevets, protection de l'innovation, nouvelles technologies, prévention des difficultés. Les avocats ont assuré des entretiens personnalisés et répondu aux questions des entrepreneurs et des porteurs de projet. Ils ont organisé des ateliers pratiques sur des sujets concrets, répondant aux besoins quotidiens des entrepreneurs. Le Conseil national des barreaux a co-animé par ailleurs le 7 février, avec le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, la conférence « De l'amorçage au développement : la nouvelle donne du financement ».