Les avocats à Matignon

Le Premier ministre a reçu, avec Nicole Belloubet, garde des Sceaux, et M. Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, Christiane Feral Schuhl, présidente du Conseil national des barreaux français, Hélène Fontaine, présidente de la Conférence des bâtonniers, et Olivier Copusi, bâtonnier du barreau de Paris pour un entretien sur la réforme des retraites.

@ DR