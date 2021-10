Les attentes des Millennials en matière de rémunération

L'étude « Future of pay » d'ADP, leader mondial des solutions de gestion du capital humain, a analysé les attentes des jeunes de demain en matière de rémunération, dans le contexte d'un marché du travail tendu sur lequel arrive une nouvelle génération aux aspirations différentes. Les entreprises doivent alors innover et se démarquer pour attirer et fidéliser leurs talents. Ont été interrogés 1 000 salariés en Europe, dont un tiers de Baby-boomers, un tiers provenant de la Génération X et un tiers de la Génération Y, sur leurs attentes en termes de rémunération.

Le jour de paie ravit les Millenials

Les Millenials, les jeunes salariés de la Génération Y, expriment un sentiment plus positif que leurs aînés le jour de réception de leur paie. Pour 32 % d'entre eux, c'est un sentiment de joie et, pour 27 %, d'accomplissement.

S'agissant de l'usage du salaire, cette génération en alloue la majorité au logement (26 %) puis aux loisirs et à l'achat d'objets « plaisir » (24 %). Les Millenials épargnent toutefois plus que leurs aînés, avec 17 % des dépenses consacrées à l'épargne, contre 14 % chez les Baby-boomers.

Innover dans les modalités de versement des salaires

Aujourd'hui, les plus jeunes salariés envisagent la possibilité d'utiliser de nouvelles méthodes de paiement. Si le virement bancaire direct du salaire est toujours privilégié, ils n'excluent pas d'être intéressés, à l'avenir, par d'autres options de paiement.

Ainsi, dans les dix prochaines années, 65 % des Millennials seraient ouverts au versement de leur rémunération via une plateforme numérique, 61 % par mobile, 51 % par cartes prépayées et 35 % en cryptomonnaie.

Par ailleurs, les jeunes de la Génération Y expriment d'autres attentes relatives à la fréquence des paiements et aux cycles de paie. Les jeunes entrepreneurs et travailleurs indépendants, représentatifs d'une part grandissante des actifs sur le marché du travail, réclament une plus grande flexibilité par rapport aux salariés traditionnels.

Davantage habitués aux nouvelles technologies et à l'immédiateté qu'elles offrent, les Millennials accordent sensiblement moins d'importance à la sécurité des paiements que leurs aînés et privilégient la rapidité du versement, quitte, parfois, à contourner les organismes bancaires traditionnels. Selon l'étude, il est probable que la fréquence de paiement des rémunérations suive le rythme des changements sociaux et technologiques à venir, voire qu'elle devienne un facteur décisif dans le choix d'un futur employeur.

Des conseillers financiers dans les futures entreprises

Les résultats de l'étude mettent en avant des différences générationnelles quant à la gestion des revenus. Pour 45 % des Millennials, la possibilité de bénéficier de conseils financiers pourrait faire la différence dans l'acceptation d'une offre d'embauche, de même que le bénéfice de conseils en matière de retraite et, pour 22 %, l'accès à des outils de budgétisation et d'épargne.

« Proposer des conseils en gestion de revenus peut aider une entreprise à se démarquer pour attirer et fidéliser les meilleurs talents », confirme Carlos Fontelas Carvalho, Président d'ADP en France et en Suisse.

Pour recevoir des conseils financiers adaptés et personnalisés, deux tiers des salariés de la Génération Y, qui semblent se préoccuper davantage de leur santé financière que leurs aînés, accepteraient de communiquer leurs informations personnelles à leur employeur, contre un tiers seulement chez ces derniers. Un nouvel enjeu semble se dessiner pour les entreprises qui devront « envisager des options de versement alternatives ».