Ce premier rendez-vous annuel se donne pour objectif « de faire le point sur les enjeux de l'attractivité internationale de l'Ile-de-France, d'identifier les éléments qui constitueront l'attractivité des territoires à l'avenir et d'explorer des pistes d'actions à mettre en œuvre ». Au cours de tables rondes, de présentations d'études et de débats avec des invités de haut niveau du secteur public comme du secteur privé, nous aborderons les grands enjeux de l'attractivité internationale d'une métropole mondiale : industrie, innovation, attractivité et territoires, attraction de talents dans le Grand Paris, interactions et complémentarité entre l'Ile-de-France et le reste du territoire, projets de développement et développement durable. Ce sera également l'occasion de présenter les résultats de l'étude “Global Cities Investment Monitor 2020”, réalisée par Paris Île-de-France Capitale Economique et Choose Paris Région.

Pour Franck Margain, président de Choose Paris Region, explique : « L'attractivité se construit de manière collective. Elle nécessite une coordination entre tous les acteurs économiques présents sur notre territoire. Nous devons unir les efforts et faire converger les énergies afin d'attirer des projets internationaux à forte valeur ajoutée en Ile-de-France. Les Assises de l'Attractivité y contribueront et nous sommes fiers de porter cet événement, avec le soutien de la Région Ile-de-France et de la Métropole du Grand Paris. »



Les Assises seront retransmises en direct, en digital, de 9h à 13h.