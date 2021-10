Les Archives LGBT, c'est parti à Paris !

La Ville lance un appel à projets pour faire émerger des propositions d'utilisation des locaux de l'ex-Galerie des bibliothèques, située au 22 rue Malher, qui sera mise à disposition par la Ville et affectée à la collecte et à la valorisation des archives LGBTQI+ (lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels, queer, intersexes et toutes les personnes ne se reconnaissant dans aucune des lettres de l'acronyme). transsexuels, queer, intersexes et toutes les personnes ne se reconnaissant dans aucune des lettres de l'acronyme).

© D.R.