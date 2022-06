Les après-midis sous les arbres, le festival littéraire parisien

La libraire Marie-Rose Guarnieri et l’acteur-metteur en scène Gabriel Dufay assurent la programmation de ce festival littéraire, poétique et musical où se côtoieront, entre autres, les voix de Yannick Haenel, Marie N’Diaye, Mohamed Mbougar Sarr, Paul Auster, Siri Hustvedt, Jon Fosse, Constance Debré, Loïc Demey, César Morgiewicz, James Joyce et Ghérasim Luca.

La Librairie des Abbesses et la Compagnie Incandescence ont lancé le festival de lectures en plein air soutenu par le Conseil régional « Des après-midi sous les arbres » à l’été 2020 après le premier confinement. Le Théâtre de la Ville a rejoint l’aventure à l’été 2021, en accueillant le festival au sein des jardins de l’Espace Cardin. Pour la troisième édition, il se poursuivra encore cet été, suite au succès rencontré et à la demande cruciale de poésie par nos temps troublés.

Des lectures, de la poésie, de la musique et de quoi occuper toutes celles et ceux qui resteront à Paris en juillet prochain. Une grande fête à l’ombre des arbres pour donner voix et corps à la littérature.