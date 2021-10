Les acteurs économiques du 93 soutiennent les “emplois francs”

L'événement se déroulera le 25 mai prochain, de 18h30 à 20h30, dans les locaux de la CCI, à Bobigny, en présence de Pierre-André Durand, préfet de la Seine-Saint-Denis, et de Fadela Benrabia, préfète déléguée à l'égalité des chances. Il permettra de présenter aux entrepreneurs le cadre général de la politique de la ville et ses quartiers prioritaires, ainsi que celui des « emplois francs ».

Des entrepreneurs et demandeurs d'emplois concernés par ce dispositif interviendront lors d'une table-ronde. Cet événement sera l'occasion pour les chefs d'entreprises conviés de rencontrer des représentants des services de l'Etat, ceux de Pôle emploi, ainsi que des élus locaux du territoire.

Mis en place par le Gouvernement jusqu'au 31 décembre 2019, pour une période d'expérimentation, le dispositif des "emplois francs" est un outil de lutte contre le chômage et une réponse aux discriminations à l'embauche dans les Quartiers politiques de la ville (QPV). Il concerne 194 QPV au niveau national, 101 en Île-de-France, dont les 63 de la Seine-Saint-Denis.

Le nouveau dispositif "emplois francs" consiste à verser une prime à l'employeur pour toute embauche d'une durée au moins égale à six mois (CDD ou CDI) d'un demandeur d'emploi résidant en quartier prioritaire et inscrit à Pôle Emploi, sans limite d'âge et pour tout niveau de qualification.