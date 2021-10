Les acteurs de l'open source récompensés

L'Union des entreprises du logiciel libre et du numérique ouvert (le CNLL) a organisé la 3e édition du concours des Acteurs du Libre, en marge du Paris Open Source Summit et en partenariat avec la communauté open source OW2.

Cette année, plus de 30 entreprises et projets etaient en lice. La cérémonie de remise de prix a eu lieu pendant la soirée inaugurale du Paris Open Source Summit, en présence de Mounir Mahjoubi, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre de l'Action et des Comptes publics, chargé du Numérique.

« Le logiciel libre est la première alternative aux plateformes. Il apporte des gages de transparence […] l'État devra donc augmenter sa capacité à travailler avec les acteurs du logiciel libre », a-t-il souligné.

Le CNLL est l'instance représentative de la filière du logiciel libre en France. Issu du groupement de 12 clusters régionaux, il représente plus de 300 entreprises « pure players » (spécialisées ou avec une activité significative dans le logiciel libre et l'open source) : éditeurs, intégrateurs, sociétés de conseil, etc.

Il assure ainsi la promotion de l'écosystème professionnel du logiciel libre, de son offre de logiciels et de services de ses atouts spécifiques, et de ses besoins, notamment en termes d'emploi et de formation. Il permet à la communauté des acteurs de la filière d'échanger et de travailler ensemble au développement du marché, dans le respect de valeurs communes.

Cinq prix ont été décernés par des membres emblématiques de l'écosystème open source français, incluant les associations régionales membres du CNLL.

Prix du meilleur projet Open Source

La MAIF reçoit le prix du meilleur projet, pour son choix de mise en open source de briques logicielles de sa plateforme et son initiative #OSSbyMAIF, témoin d'un réel choix stratégique en faveur de l'open source et du développement communautaire.

Prix de l'innovation Open Source

L'éditeur de logiciels ActiveEon reçoit le prix de l'innovation, au regard des solutions innovantes apportées aux entreprises rencontrant des besoins d'automatisation et de traitement de grandes masses de données et/ou de temps de calcul important, avec sa technologie de scalabilité élastique des ressources de calcul.

Prix du développement international

Le prix du développement international est décerné à Nexedi, éditeur largement représenté à l'international, et réalisant plus de la moitié de son chiffre d'affaires hors de France.

Prix de l'entreprise pour un numérique ouvert et éthique

L'éditeur XWiki reçoit ce prix pour son engagement depuis 15 ans dans la communauté open source, en tant que société productrice de logiciel libre mais également au travers de son modèle d'entreprise véhiculant de fortes valeurs humaines et une forte implication dans diverses communautés du libre.

Prix de la meilleure stratégie Open Source

La Ville de Paris est récompensée pour son engagement dans le logiciel libre depuis 2002 avec sa plateforme open source Lutece, et la stratégie de développement et de partenariats menée autour de ce projet, ainsi que pour sa volonté de partager et contri,buer à des biens communs logiciels.

Cette remise des prix était l'un des temps forts du salon du libre, avec le témoignage de grandes entreprises publiques et privées ayant adopté la philosophie open source, l'étude sur l'emploi et les nouveaux métiers de l'open source du CNLL, l'Open source community summit, la Student demo cup, ou encore le Bureau ouvert de Paula Forteza de l'Assemblée nationale. Cette députée a d'ailleurs rebondi sur l'actualité des Gilets jaunes en abordant la question des “civic tech” et insisté sur le fait qu'elles ne peuvent avoir de sens sans logiciel libre.