Les 5e Rencontres du dialogue social axées sur la coopération

La mairie de Suresnes est absolument convaincue que le dialogue social n'est pas une dépense mais un investissement. « Ni un frein ni un blocage, mais un levier d'amélioration du service public et du progrès social », selon Béatrice de Lavalette. La commune est ainsi déterminée à en faire la promotion et à ouvrir les débats sur un sujet au cœur de l'actualité législative avec la publication des ordonnances travail.

« Il y a urgence à faire le choix d'une culture de la coopération », constate Christian Dupuy, maire de Suresnes, en se réjouissant du succès de ce rendez-vous ouvert par le ministre de l'Éducation nationale qui a mis l'accent sur le besoin de confiance pour un dialogue efficace.

De son côté, Louis Gallois, président du conseil de surveillance de PSA et co-président de La Fabrique de l'industrie a donné un bel argumentaire sur le dialogue social « carburant de l'économie ».

« Nous avons péniblement entre 8 et 11 % de salariés syndiqués », contre une moyenne de 23 % en Europe, et 70 % en Finlande, déplore Béatrice de Lavalette.

Toutefois, la première table ronde a montré que nous ne sommes pas les plus à plaindre. Avec une règle du jeu simple : trois minutes pour convaincre, quatre intervenants ont fait une sorte de tour d'Europe du dialogue social lors d'un débat interactif avec la salle, régulièrement interrogée par le biais d'une application.

Si pour l'audience, c'est la Suède qui semblait être un des pays européens les plus performants en la matière, c'est le modèle allemand qui est ressorti en tête à l'issue des débats, constate l'animateur Cyril Cosmes, directeur du bureau de l'OIT pour la France.

En effet, Sylvie Contrepois, docteur en sociologie au CNRS, explique que si la syndicalisation des salariés est majoritaire en Scandinavie, leur système de dialogue social est en pleine transition vers l'inspiration anglo-saxonne avec davantage de liberté pour les entreprises et un certain retrait de l'État (recul de 38 % du nombre de fonctionnaires en Suède), ce qui a engendré un fort déclin du taux de syndicalisation (de 77 à 68 %), une croissance des risques psychosociaux et d'importants confits du travail.

Pas de quoi faire rêver en somme. Même chose pour le modèle britannique selon le syndicaliste Tom Jenkins. Là-bas, l'expression « dialogue social » n'existe pas et il règne une idéologie d'opposition entre forces patronales et salariales très forte, alors que la plupart des instances tripartites ont disparu sous l'aire Thatcher. Ni de droit de grève ni de protection salariale, seulement quelques conventions sectorielles. Le salaire minimum et les droits syndicaux sont apparus sous Tony Blair, mais sont en péril avec le Brexit. Le syndicaliste compte d'ailleurs sur Michel Barnier pour négocier leur conservation.

La syndicaliste Antonia Ramos Yuste regrette que « l'Espagne ait subi des pressions incroyables pour réformer son marché du travail et y apporter de la flexibilité » alors que « la rigidité du marché était aussi sa protection ». Depuis la constitution de 1978, le code du travail avait été entièrement négocié par les leaders sociaux, jusqu'à la rupture brutale provoquée par la crise économique et la réforme de 2012.

En revanche, le modèle allemand brille par sa stabilité. L'avocat Ralph Gottwald, expert en relations sociales, explique qu'avec un taux de 30 % de salariés syndiqués, même si le modèle a évolué ces 15 dernières années, notamment avec un affaiblissement des conventions de branches, la collaboration en confiance est inscrite dans la loi, avec un droit de blocage dans l'entreprise et la branche inscrit dans le code du travail. Les mouvements sociaux y sont toutefois beaucoup plus rares qu'en France avec ses « grèves massives et violentes, arrachages de chemise, incendie de pneus… Ce n'est pas de la négociation. Les Allemands sont bouche bée devant ces spectacles ! »

Ainsi, les principaux défis du dialogue social sont « de continuer et préserver le modèle » pour l'Allemagne ; « apprendre à gérer le processus de retrait de l'État et conserver les rapports de force » pour la Suède ; « gérer le Brexit en évitant les conflits d'intérêts des employeurs internationaux » pour la Grande-Bretagne ; et « revenir sur la réforme de 2012 consacrant la suprématie presque absolue des chefs d'entreprise » pour l'Espagne.

Le dialogue social a plutôt mauvaise presse en France. Pourtant, il existe des modèles qui fonctionnent sur le terrain. Ces « success stories qui n'ont rien d'utopiques », selon Béatrice de Lavalette, ont été mises en avant lors des tables rondes et débats suivants prônant le besoin de coopération et de compromis dans le monde du travail.