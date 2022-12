Filière de construction bois/biosourcés : Les 5 lauréats de l’AMI dévoilés

Le programme d’accompagnement pour le développement et l’innovation des filières de construction bois et biosourcés, l’AMI, avait lancé un appel à candidature durant l’été. Les 5 lauréats du concours ont été révélés par Yann Wehrling vice-président de la région Île-de-France chargé de la Transition écologique, de la Biodiversité et du Climat, mardi 22 novembre, à l’occasion d’une visite sur les sites Ecoxia et Positive home.

Un accompagnement jusqu’en 2024

Ecoxia, Enova, Francipaille, Positive home, et Wall’up sont les entreprises lauréates de l’AMI 2022. Elles visent un lancement de leurs activités d’ici 2024 et bénéficieront jusqu’à cette date d’un accompagnement à la carte sous la coordination de l’interprofession régionale de la filière forêt-bois, Fibois Île-de-France.