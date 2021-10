Les 5 avantages de l'utilisation du micro-learning pour une entreprise

Artips et Artips Factory (son entité BtoB dédiée à la création de contenus pédagogiques) en ont fait le constat sans équivoque. Depuis le mois de mars, leurs dispositifs ont enregistré une explosion de 150 % d'utilisateurs ! Une formule secrète : format court + storytelling pour créer des contenus décalés, décomplexants et mémorables.

En plus d'être cet outil de formation, le micro-learning est aussi une remarquable opportunité pour les entreprises avec 5 avantages clés :

• Des contenus pédagogiques adaptés aux journées surchargées : chez Artips Factory, l'utilisateur consomme le contenu comme un snack : il peut le picorer à petites doses, sans avoir à se mettre à table, et a instinctivement envie d'y revenir dès que possible. Les “snackable contents” s'insèrent facilement dans une journée entre les diverses sollicitations de l'utilisateur. Cette méthode d'apprentissage aide le collaborateur en lui faisant gagner un temps précieux qu'il transforme en efficacité pour l'entreprise.

• Des formations à l'impact mesurable : l'apprentissage en ligne est beaucoup plus facile à suivre et à mesurer que d'autres solutions de formation. Il permet ainsi d'avoir un meilleur aperçu des parcours de chaque apprenant et donc d'identifier les points qui sont les mieux assimilés comme ceux qui seront à retravailler.

• Des contenus personnalisables et adaptables : la plateforme intègre de nombreuses fonctionnalités permettant de personnaliser l'expérience apprenant. Or, sur la plateforme, ce ne sont pas des algorithmes qui font ce travail, c'est l'apprenant lui-même. Il choisit la suite de son parcours, les notions sur lesquelles il veut revenir et ce sur quoi il veut être évalué. Cette forme “d'auto-curation” permet à l'apprenant de construire lui-même son parcours.

• Un engagement plus fort : les modules de micro-learning permettent d'améliorer significativement l'engagement des salariés et se révèlent être beaucoup plus efficaces que les formats d'apprentissage traditionnels sur le plan de la motivation. Pour Artips Factory, c'est une des clés de réussite de l'expérience apprenant : l'utilisateur prend systématiquement part au parcours en agissant et en réagissant à chaque étape.

• Un meilleur retour sur investissement : le contenu peut être créé de façon plus agile et rapide, en évitant les coûts liés aux instructeurs, aux frais de déplacements et à l'équipement des salles de classe traditionnelles puisque le micro-learning est accessible à distance depuis n'importe quel appareil.