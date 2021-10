Les 3e Etats Généraux du droit de l'entreprise - « Pérennité et croissance de l'entreprise »

La journée sera ouverte par Christian Charrière-Bournazel, président du Conseil national des Barreaux, et Fleur Pellerin, ministre déléguée auprès du ministre du Redressement productif,, chargée des petites et moyennes entreprises, de l’innovation et de l’économie numérique. Participeront aux travaux, des professionnels du droit - spécialistes des sujets abordés - mais également des acteurs du monde de l'entreprise. Cette année, les débats se dérouleront en présence d'un grand témoin : Jean-Luc Petithuguenin, président du Groupe Paprec, gagnant du Prix de l'entrepreneur de l'année dans la catégorie « Management ».



Comme le souligne William Feugère, président de la Commission droit et entreprise, « Ouverts par Fleur Pellerin, ministre des PME, de l’innovation et de l’économie numérique, les Etats Généraux du droit de l’entreprise sont un événement politique et scientifique. Ils marquent la place des avocats auprès des entreprises, dont ils sont les premiers partenaires. Cette année, précisément, nous organisons une table-ronde intitulée Le droit, levier de croissance de l’entreprise. L’intervention de l’avocat est un atout pour l’entreprise, l’avocat soutient son développement, en permettant de prévenir les risques. La place du droit au sein de l’entreprise ne cesse d’ailleurs de se développer, les aspects juridiques sont intégrés aux décisions stratégiques. Les Etats Généraux sont aussi un événement scientifique : nous avons une plénière consacrée à l’actualité du droit des affaires, et six ateliers couvrant des sujets pratiques diversifiés tels que le capital humain, le financement, la transmission, la prévention des risques ou encore la pérennité des cabinets d’avocats qui constituent des entreprises à part entière, mais également des sujets d'actualité comme l'action de groupe. Enfin, c’est un moment de rencontre, de convivialité, qui permet à des confrères de toutes matières de se retrouver. Cette année, nous accueillerons par ailleurs de nombreux entrepreneurs, qui participeront aux travaux, assisteront aux conférences et ateliers, et pourront donc échanger avec les avocats présents. »