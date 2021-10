Les 10e Etats Généraux du Droit de la Famille

Depuis maintenant 10 ans, les États Généraux du Droit de la Famille réunissent non seulement des avocats venus de tous les horizons, mais également des représentants ministériels, des professionnels du droit et d'autres horizons ayant en commun un intérêt pour cette matière.



Trente-deux ateliers se succèderont sur ces deux jours autour des questions liées à la famille sur les thèmes un couple – des unions, l’actualité juridique de la famille en 2013 et une famille sans juge ?

Dix ans, que ce rendez-vous du Barreau de la Famille rassemble près de 2 000 avocats qui se retrouvent pendant deux jours pour échanger sur l’évolution du paysage juridique dans le domaine de la famille. Les Etats Généraux du Droit de la Famille auront le plaisir d’accueillir le jeudi matin, Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice, ainsi que Dominique Bertinotti, ministre déléguée auprès de la ministre des Affaires sociales et de la Santé, chargée de la Famille le vendredi matin.