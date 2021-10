Lerins & BCW conseille le groupe Ottobock

Lerins & BCW a conseillé le groupe allemand Ottobock, spécialisé dans le domaine des prothèses et orthèses, et sa filiale française Ottobock France, à l'occasion de l'acquisition de la société Marcenac et Ducros SA, spécialisée dans la conception de prothèses et d'orthèses adaptées à chaque patient en utilisant la Confection et Fabrication Assistée par Ordinateur (CFAO) et implantée dans la région Occitanie.

