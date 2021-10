LERINS & BCW accompagne LSA Courtage

LERINS & BCW a accompagné Bertrand Liber, président de LSA Courtage et le management de la société dans le cadre d'une prise de participation majoritaire dans LSA Courtage par IK Investment Partners auprès de BlackFin Capital Partners. Cette prise de participation s'inscrit dans le cadre d'une opération de LBO secondaire. A ce titre, LERINS & BCW conseille le dirigeant ainsi que son équipe dans le cadre de leur investissement au côté d'IK Investment Partners.

Fondé il y a plus de 50 ans, LSA Courtage est l'un des principaux courtiers français en ligne spécialisé dans la distribution de produits d'assurance IARD à des destinations des particuliers et des professionnels. Le Groupe LSA, qui s'appuie notamment sur la notoriété de sa marque Assurpeople.com et un parcours client totalement digitalisé sur une plateforme propriétaire, couvre l'intégralité de la chaîne de valeur de l'assurance dont l'acquisition, la souscription et la gestion des contrats, ainsi que les sinistres.

Le Groupe, qui rassemble aujourd'hui 135 salariés et gère plus de 180 000 contrats, a mené une stratégie de diversification ces dernières années, notamment soutenu par le fonds BlackFin.

Pour cette opération LERINS & BCW conseillait Bertrand Liber et le management de LSA avec Laurent Julienne (associé), Yohann-David Saadoun (collaborateur) et Julia André (collaboratrice). Le cabinet Delaby & Dorison Avocats couvrait les aspects fiscaux avec Emmanuel Delaby (associé) et Clément Martin (collaborateur).

Willkie Farr & Gallagher LLP conseillait IK Investment Partners avec Eduardo Fernandez (associé), Hugo Nocerino (counsel) et Charlène Jouët (collaboratrice).

BlackFin était conseillé par Gide avec Pierre Karpik (associé), Louis Oudot de Dainville (counsel) et Sophie Gilbert (collaboratrice).