Lerins & BCW conseille Factory Systèmes Groupe sur la prise de participation majoritaire par Sonepar

Factory Systemes Groupe rassemble 150 collaborateurs opérant en France, en Allemagne et en Suisse. L’entreprise propose à près de 10 000 usines de production et grandes infrastructures un parcours accéléré vers la digitalisation visant à optimiser leurs opérations, à améliorer leur planification et à accélérer leur programme de réduction de l'empreinte carbone.

L’acquisition de Factory Systemes Groupe s’inscrit dans le cadre de l’ambition de Sonepar de devenir le leader du secteur de la distribution électrique, en proposant un éventail complet de services, notamment de solutions logicielles.

L’opération est soumise à l’approbation de l’autorité de la concurrence autrichienne et devrait être finalisée d’ici le 31 décembre 2021.

Sur cette opération, Lerins & BCW a accompagné le fondateur Thierry Bonte, l’équipe du management et les partenaires financiers historiques du groupe Crédit Mutuel Equity SCR, Société Générale Capital Partenaires et BNP Paribas Développement, avec Guillaume Jarry, associé, et Laetitia Cachin, collaboratrice.

Sonepar est conseillé par McDermott Will & Emery, avec Nicolas Lafont, associé, et Boris Wolkoff, collaborateur, sur les aspects corporate, et par De Pardieu Brocas Maffei, avec Alexandre Eberhard-Le Prévost, associé, sur les aspects droit de la concurrence.