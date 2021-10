L'entrepreneuriat au féminin a pris depuis une dizaine d'années un essor non négligeable, dans la plupart des pays industrialisés mais aussi des pays en développement, notamment grâce au système des micro-entreprises. En France, elles représentent 30 % des créateurs d'entreprise et 27 % des dirigeants de PME/TPE, ce qui correspond globalement à la moyenne européenne.



Pour diminuer les freins et les obstacles qui permettraient un développement croissant du taux de création d’entreprise auprès des femmes, il conviendrait d’agir sur plusieurs points : lutter contre les préjugés, donner un accès plus aisé à la formation continue, renforcer les dispositifs d'aide et garantir à l'accès aux financements ou encore améliorer l'articulation entre vie professionnelle et vie familiale.



L’ESCP-Europe, en partenariat avec les Pionnières, un réseau Européen (depuis l’ouverture des agences au Luxembourg et en Belgique) de pépinières d’entreprises innovantes, un projet porté par Frédérique Clavel, actuelle présidente de l’APCE (Agence pour la création d’entreprise), ont récemment organisé « Les Pionnières Day», un événement qui a permis de mettre en lumière les talents d’aujourd’hui, tout en encourageant les innovations de demain. Grâce à ce type d’initiative, les lignes bougent de plus en plus...



Continuons de mettre en valeur un entrepreneuriat féminin, dynamique ambitieux et innovant pour notre pays !