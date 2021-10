Leganov : le partenaire croissance des avocats et des professionnels du droit

"Nous entendons dans un premier temps former et accompagner les avocats pour qu'ils deviennent des acteurs du changement et de la modernité dans un marché en pleine mutation", explique Alexis Deborde, fondateur de Leganov.



Afin de remplir cet objectif, Leganov a confié à Maître Clarisse Berrebi, la direction pédagogique d'un cycle de formation continue à destination exclusive des avocats avec un double objectif :

- déontologique : connaître les droits et les obligations en matière de communication, de développement de clientèle et de sollicitation personnalisée conformément à la réglementation applicable à la profession d'avocat ;

- pratique : comprendre le potentiel des nouveaux outils et apprendre de façon pragmatique à les utiliser au quotidien avec l'intervention d'experts en marketing et en management digital.



Découvrez les programmes détaillés :



Parcours 1 - mardi 5 mai

Connaître les nouvelles opportunités pour développer sa croissance

(sollicitation personnalisée, positionnement et marketing de l'avocat, ...)

Parcours 2 - mardi 19 mai

Maîtriser les nouveaux outils de communication pour développer et fidéliser votre clientèle

(réseaux sociaux, référencement internet, ...)

Parcours 3 - mercredi 27 mai

Adopter les nouveaux outils pour faciliter votre exercice et améliorer votre rentabilité

(outils de gestion et de management 2.0, valorisation de ses actifs immatériels ...)

