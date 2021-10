Legalstart.fr noue des partenariats avec les notaires et les avocats

Legalstart.fr et le bureau parisien du cabinet Duteil Avocats renouvellent leur partenariat. Pour Pierre Aïdan, co-fondateur de Legalstart.fr, « il est important de mettre en place un protocole d’intégration et de mise à jour documentaire intégrant un cabinet de référence tel que Duteil Paris ».

Comme le souligne CristianRawlins, avocat associé du bureau de Paris, « Legalstart.fr illustre bien les nombreuses start-up que le cabinet a accompagnées en 2015 parallèlement à ses activités traditionnelles de capital investissement et de fusions-acquisitions. Nous sommes ravis de constater le succès de Legalstart.fr et de pouvoir les accompagner dans leur démarche de qualité et de conformité. »

Les notaires sur la voie du digital

Du côté des notaires, ce partenariat, pour l’accompagnement juridique des TPE/PME, tend à démontrer la vitalité des notaires de l’association qui intègrent les nouvelles technologies pour répondre mieux et plus vite aux besoins de leurs clients entrepreneurs.

Les notaires de NCE ont à présent accès à la plateforme Legalstart.fr. Ils bénéficient ainsi de tarifs forfaitisés pour leurs clients concernant les formalités. Selon ses signataires, « le partenariat NCE/Legalstart.fr illustre le nouveau positionnement des notaires qui accompagnent leurs clients entrepreneurs depuis la création et tout au long de leur vie professionnelle et n’hésitent pas à utiliser des technologies numériques innovantes pour mieux les servir ».

Pour Pierre Aïdan, ancien avocat et cofondateur de Legalstart.fr, « il n’est pas anodin que ce soit les notaires qui les premiers s’approprient les outils internet. Les notaires de France ont en effet bien intégré l’importance du numérique et de la dématérialisation et souhaitent offrir à leurs clients toutes les fonctionnalités offertes par les nouvelles solutions technologiques ».

Pour Jean-Paul Matteï, président de NCE, « la signature de ce partenariat nous permet de mieux intégrer la dimension numérique dans l’exercice de notre profession, dans la continuité de la signature électronique déjà pratiquée par de nombreux offices notariaux. Ce partenariat constitue une opportunité pour l’avenir de notre association et pour le notariat. »