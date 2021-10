Legalstart.fr contribue aux travaux de l'OCDE sur le marché français du droit

L'automatisation et la numérisation croissante des tâches juridiques redessinent progressivement les contours d'un nouveau marché concurrentiel. Soucieuse de favoriser le développement du secteur juridique en France et plus généralement dans ses États membres, l'OCDE a organisé un débat autour de la régulation des nouveaux entrants et des acteurs traditionnels.

Legalstart.fr, leader français des services juridiques en lignes à destination des TPE-PME, a été invité à exposer sa vision du marché du droit, de l'innovation juridique et des nouveaux enjeux, tant pour les consommateurs que les professions réglementées. Son témoignage a notamment porté sur la mutation progressive du marché du droit de l'entreprise ,et en particulier de la création de société.

Pierre Aïdan (photo), ancien avocat aux barreaux de New York et de Paris et co-fondateur de Legalstart.fr, est intervenu aux côtés de Charley Moore, fondateur et président de la plateforme américaine Rocket Lawyer, Caroline Wallace, directrice stratégique du Legal Services Board depuis 2014, organisme destiné à encadrer et réguler les avocats anglais et gallois, Louis Degos, avocat au barreau de Paris et représentant du Conseil national des barreaux, et John O. McGinnis, professeur de droit constitutionnel à l'École de droit Northwestern Pritzker de Chicago.