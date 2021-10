LegalEDHEC et Colibri Talent discutent

Cet évènement, conçu en partenariat avec le cabinet de recrutement Colibri Talent et le soutien de NexisLexis, réunira des professionnels du recrutement, du droit et du digital sur la question de la pratique du droit en cabinet comme en entreprise à l'heure de la transformation digitale.

Analytics, big data, contract management, knowledge sharing, smart contracts, etc.. une nouvelle donne qui interroge sur les compétences que cela suppose pour les avocats comme les juristes, l'impact du digital sur leurs missions, les attentes des recruteurs.

« A l'heure où le digital, le big data et l'intelligence artificielle révolutionnent la pratique du droit pour - et dans - les entreprises, se pose la question des compétences et des profils des juristes moteurs de cette transformation. C'est donc tout naturellement que le Pôle d'Excellence LegalEdhec, acteur de la formation et de la recherche en management juridique et Colibri Talent, acteur du recrutement dans l'univers du digital, se sont associés pour organiser cet événement », explique Christophe Roquilly, professeur et directeur de LegalEDHEC qui présentera la table-ronde.

Isabelle Rouhan, fondatrice de Colibri Talent et Alumni EDHEC, en intervenante principale, donnera des clés pour adresser cette transformation digitale.

Programme :

8h15-8h45 : accueil des participants - échanges

8h45 - 10h : table-ronde avec l'intervention de :

Lise Damelet, avocate au Barreau de Paris, co-fondatrice de l'Incubateur du Barreau de Paris et très active sur la question des legal techs.

Maria Gomri*, directrice juridique de Google pour la France, le Moyen Orient et l'Afrique du Nord.

Thierry Dor, avocat au Barreau de Paris, associé du cabinet Gide, en charge du droit des nouvelles technologies et des données personnelles.

Alexandre Lebrun*, directeur de la branche Engineering au sein de Facebook Artificial Intelligence Research à Paris. Fondateur de plusieurs start-ups (VirtuOz, Asiance, Wit.ai)

Eric Thomas, directeur juridique du Groupe Lagardère, Membre du Club des Juristes, think tank juridique français

*sous réserve