Legal2Digital soutient la Juris'Cup

Issu du rassemblement de titres de presse économique et juridique régionaux, notamment Affiches Parisiennes, legal2digital offre aux professionnels du droit et du chiffre une gamme complète de services dans les domaines de la publicité légale, des formalités, des ventes par adjudication et des appels d'offres. Au contact de la Juris'Cup depuis de nombreuses années, legal2digital et Affiches Parisiennes soutiennent cette année ces deux bateaux, avec l'espoir de voir l'un des deux équipages se couvrir une nouvelle fois de lauriers.

“Sports au Barreau”

La pratique du sport au sein du barreau de Paris, notamment celle que propose le réseau associatif, évolue depuis des décennies au rythme des initiatives et des performances des avocats. Toutes ces activités, permettent de réunir les avocats autour d'une passion commune et ainsi de favoriser les rencontres, les échanges, voire mêmes les opportunités professionnelles.

Elles sont aussi souvent l'opportunité de mettre en valeur l'image et la richesse du barreau de Paris, notamment à l'occasion de rencontres ou de compétitions, qu'elles soient internes, inter barreaux, inter professions, nationales ou internationales.

Le soutien à ces activités nécessite aujourd'hui la création d'un service dédié ; car la gestion d'un club sportif d'avocats ou l'organisation de voyages et de rencontres sportives engagent une charge de travail conséquente pour les avocats qui en prennent la responsabilité.

C'est pourquoi «Sports au Barreau» a pour mission de valoriser l'ensemble des initiatives sportives au sein du barreau de Paris et de se faire le meilleur relais entre les Confrères, les groupements sportifs, l'Ordre et les collectivités et/ou les fédérations.

Première participation

Contrairement au barreau de Paris, cette édition de la Juris'Cup vient saluer la première participation des juristes d'entreprise de l'AFJE. Au sein de l'équipage sont associés des responsables juridiques d'entreprises comme Total, Odalys, Société du canal de Provence, sans oublier Stéphanie Fougou, la présidente de l'association, Anne-Laure Paulet, sa secrétaire générale et François Pinon, l'un de ses administrateurs.

Le bateau du barreau de Paris - Affiches Parisiennes Cette année, le bateau du barreau de Paris est skippé par Henri de la Motte Rouge, fidèle de la Juris'Cup. Il portera avec fierté les couleurs d'Affiches Parisiennes et du SPAB. Une fois encore, l'équipage tentera de remporter la Coupe dans la catégorie relevée des voiliers Grand Surprise après leur succès en 2012 et 2014. « Cela fait trois années que nous arrivons deuxième et nous voulons regagner cette régate si particulière pour nous avocats, voileux et forcément compétiteurs » confient Béatrice Cohen, responsable du projet et Henri de la Motte Rouge, le barreur skipper. L'équipage réputé pour sa parité et sa combativité sera soutenu sur l'eau et à terre par les équipes d'Affiches Parisiennes, la joyeuse bande du SPAB et une belle délégation parisienne. L'événement étant devenu un incontournable pour le Barreau. Nous leur souhaitons bon vent ! » Equipage du Nagaina: • Marie-Aimée Peyron - Bâtonnier de Paris

• Basile Ader – Vice-Bâtonnier de Paris

• Pierre-Olivier Sur – ancien Bâtonnier et MCO​

• Valence Borgia - MCO​

• Solenne Brugère - MCO

• Catherine de Combret-Thibierge - MCO​

• Benoît Deniau - MCO​

• Florent Loyseau de Grandmaison - MCO​

• Martin Pradel - MCO​

• Herveline Rideau de Longcamp - MCO​

• Philippe Bruzzo​

• Eleonora Bufalini​

• Geoffroy Canivet​

• Chirez Matthieu

• Benoît Decrette

• Simon Dubois

• Alain Fédensieu​

• Arnaud Fédensieu​

• Edmond Frety​

• Clémence Hautbois

• Jamil Hizaji​

• Karine Jeannenot​

• Inès Jousset​

• Jean-Baptiste Rinckel​

• Vandrille Spire

• Déborah Zizzo