Legal Suite intègre le rapport « Magic Quadrant 2013 »

Basée sur sa capacité d'exécution et l'exhaustivité de sa vision des logiciels juridiques, l’étude ELM de Gartner place le groupe Legal Suite comme acteur de niche du marché. En effet, sa stratégie de vente directe consolidée par une base clients pérenne et une connaissance pointue des métiers juridiques en France et dans le monde, lui confère une capacité à s’adapter aux contextes juridiques internationaux.

Gartner, conscient des enjeux de plus en plus croissants de la gestion des risques juridiques, de la conformité et de la gouvernance en entreprise, reconnait dans son rapport « Magic Quadrant » du niveau de maturité atteint par les solutions d’Enterprise Legal Management (ELM). Celles-ci permettent aux départements juridiques de rationaliser leurs processus, d’identifier et maîtriser leurs risques juridiques et de réduire leurs dépenses. C’est à ce titre que la suite logicielle développée par Legal Suite a intégré ce rapport.

Les solutions logicielles juridiques de Legal Suite permettent de gérer plusieurs domaines du droit des affaires tels que : contrats, conseil interne, contentieux, sociétés, délégation de pouvoirs juridiques et bancaires, patrimoine intellectuel, baux commerciaux et immobiliers… Adaptables et personnalisables, elles répondent aux besoins spécifiques de chaque client et secteur d’activité, avec des modèles commerciaux compétitifs, flexibles et évolutifs.

« Après le label Cool Vendor décerné en mai dernier à notre solution de gestion des contrats, nous sommes extrêmement honorés et fiers de figurer dans le premier rapport ELM du Magic Quadrant 2013 de Gartner. Cette reconnaissance est le résultat de près de 15 d’expérience au service des juristes. Nous pensons qu’elle valide notre stratégie initiale de système d’information juridique global et démontre la pertinence de nos solutions logicielles pour répondre aux besoins des entreprises françaises et internationales, dans le pilotage de leurs activités juridiques et la maîtrise des risques qui y sont liés. » souligne Patrick Deleau, président et fondateur de Legal Suite.