Ledroitpourmoi.fr signe un partenariat avec Gesica

Le droitpourmoi.fr signe un partenariat avec Gesica afin de mettre en relation les clients de sa plateforme avec des professionnels du droit.

Le réseau d'avocats Gesica compte plus de 250 cabinets dont une cinquantaine dans le monde, soit plus de 2200 avocats. Il est présidé par Gérard Haas, docteur en droit et avocat à la cour d'appel de Paris, spécialiste en propriété intellectuelle et en droit des NTIC (Haas Société d'avocats), qui accompagne les acteurs de l'internet, de l'e-commerce et l'e-marketing. Ledroitpourmoi.fr offre aux particuliers des packs d'information juridique, tactiques et comportementales grâce à une série de ressources clés pour comprendre et résoudre leurs questions juridiques. Ils mettent à disposition des clients des vidéos explicatives animées au graphisme simple et ludique, des documents d'information, des fiches pratiques et des modèles d'actes prêts à l'emploi.