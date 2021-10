Lecture numérique : ce qu'en disent les Français

De plus en plus de lecteurs

Avec l'avènement des technologies numériques, les Français sont de plus en plus nombreux à pouvoir accéder à la lecture. Ainsi, plus de 72 % déclarent lire de plus en plus de contenus via des supports numériques. Dans le détail, il est intéressant de voir que les hommes sont en plus grand nombre (76 %) que les femmes (68 %).

Malgré les nombreuses solutions physiques pour accéder à la lecture (librairie, bibliothèques, kiosques, etc.), 53 % des Français avouent avoir des difficultés pour trouver facilement leur bonheur. Les hommes sont encore une fois plus nombreux (56 %) à déclarer ne pas trouver facilement les lectures qui les intéressent ainsi que 51 % des femmes.

Accès au contenu facilité par le web

Presque deux Français sur trois (63 %) pensent que l'accès aux livres numériques est une des solutions pour « sauver » la lecture. Un sentiment plus fort chez les hommes (66 %) que chez la gent féminine (59 %).

Grâce au numérique, 55 % des femmes et 59 % des hommes déclarent pouvoir trouver beaucoup plus facilement les livres et les lectures qui les intéressent, soit au global plus de 57 % des Français.

Côté prix, si 47 % des Français pensent que l'accès aux livres numérique doit être totalement gratuit, les 53 % restant considèrent qu'il est tout de même nécessaire de payer. Ainsi, 28 % préfèrent avant tout l'option d'un paiement à l'acte et 25 % une solution d'abonnement.

Quels acteurs pour développer cette offre ?

À la question, « quels sont les trois acteurs les plus légitimes pour développer l'accès à des offres de contenus numériques ? », les Français sélectionnent clairement trois entités. à la première place arrivent les opérateurs et fournisseurs d'accès avec 58 % des votes, juste devant les éditeurs avec 57 % et suivis par les médias qui enregistrent 40 %. Les marques et grands groupes se situent seulement en quatrième position avec 30 % des voies et les institutions en cinquième avec seulement 7 %. On remarque d'ailleurs que concernant les éditeurs, ce sont les femmes qui pensent qu'ils sont les mieux placés, elles sont 59 % à avoir fait cette réponse. Les opérateurs et fournisseurs d'accès sont choisis par une majorité d'hommes, à 58 %.

à quel prix ?

Côté budget, les Français ne sont pas prêts à dépenser toutes leurs économies pour lire. En effet, 31 % seraient disposés à payer entre 2 et 5 euros par mois pour accéder à des contenus numériques et 27 % pourraient aller jusqu'à 5 et 10 euros. Toutefois, plus d'un quart (26 %) ne dépasserait pas 2 euros mensuels.

Le fun d'abord ! Si les Français aiment lire, c'est avant tout pour le plaisir. En effet, plus de 59 % des femmes et 51 % des hommes se divertissent grâce à la lecture. Seulement, 42 % des Français le font pour apprendre ou comprendre un sujet en particulier.