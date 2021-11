L'éclairage public de Paris attribué à EDF et à Eiffage

Ce nouvel opérateur, dont l'exploitation démarre en novembre, remplace le consortium Evesa, constitué de Bouygues et Vinci et choisi en 2011, qui n'était « pas totalement zélé dans l'entretien » du mobilier urbain, a estimé le premier adjoint PS Emmanuel Grégoire ; L'arrivée du nouveau prestataire « permettra de remplacer de nombreux mâts d'éclairage et feux tricolores vétustes ou détériorés, de baisser significativement la consommation énergétique de l'éclairage public (...) et d'offrir une protection accrue de la biodiversité », a assuré la Ville.

Selon le marché conclu, plus de 12 000 candélabres et consoles seront remplacés, 60 000 signaux lumineux remplacés ou rénovés, 70 000 lumières LED installées en remplacement des sources de lumière actuelles et les feux tricolores dotés « d'un système de signalisation lumineuse innovant ». Ces investissements permettront une économie d'énergie "de l'ordre de 30 %, par an, soit 240 GWh d'économie cumulée sur les 10 années du marché », ce qui équivaut « à trois années de consommation électrique » de la Ville, souligne cette dernière.