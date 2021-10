Leboncoin et “1 000 cafés” annoncent un partenariat

L'initiative “1 000 cafés”, lancée en septembre 2019 par le Groupe SOS, vise à revitaliser les communes rurales en ouvrant ou en reprenant 1 000 cafés dans 1 000 communes de moins de 3 500 habitants, qui n'en ont plus ou qui risquent d'en perdre. De son côté, leboncoin met son savoir-faire et son impact social, économique et environnemental, au service de l'accélération du programme et du développement des futurs cafés.

Réinventer le café du village

Leboncoin crée un programme sur- mesure d'accompagnement afin de transmettre les savoir-faire et compétences nécessaires aux futurs gérants en matière de communication et marketing. Les commerçants bénéficient d'espaces publicitaires ciblés et géolocalisés gracieux sur leboncoin.

Par ailleurs, leboncoin et “1000 cafés” facilitent l'achat de seconde-main de tout ou partie du mobilier et équipements nécessaires. Par ailleurs, certaines cafés disposent d'espaces identifiés « leboncoin », permettant de faciliter les transactions entre habitant.e.s et de créer du flux pour le commerçant.