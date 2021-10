Leadership et intelligence des conflits

À partir d’un modèle réputé internationalement, le Dynamic Conflict Model, ce manuel offre à chacun – et plus encore aux managers, responsables d’équipe et dirigeants d’organisation – l’expertise nécessaire pour anticiper ou résoudre les situations conflictuelles.

Déclaré ou larvé, un conflit est un catalyseur ; bien géré, il constitue autant un gisement de ressources nouvelles et d’innovation qu’il se révèle coûteux, mal géré. De nombreux exemples et dialogues permettent de bien comprendre les points sensibles des acteurs du conflit et l’impact de chaque type de comportement (passif constructif, destructif actif, etc.) sur la situation rencontrée. L’ouvrage montre aussi comment transmettre ce savoir-être à ses équipes.

Les leaders les plus efficaces – les personnes les plus écoutées – sont ceux et celles qui savent gérer les conflits et en percevoir les opportunités. Avec l’approche DCM, vous aurez les clés pour les transformer en facteurs d’adhésion, de créativité et de dynamisme.

Sommaire

Les Comment et les Pourquoi des bons managers de conflits Comprendre la dynamique des conflits et ce que vous en faites Cool down : gérer vos émotions Slow down and reflect : prendre le temps de considérer ce qui se passe Prévenir les réponses destructives Favoriser les réponses constructives Développer des équipes compétentes en gestion de conflits Développer des organismes compétents en gestion de conflit

Biographie des auteurs

Craig E. Runde : directeur de recherche au Leadership Developpment Institute at Eckert College, St. Petersburg, Floride, membre du Center for Creative Leadership qui est un organisme éducatif international (Etats-Unis, Singapour et Bruxelles) dont l’objectif est de développer les compétences des leaders : www.ccl.org

