Le World Cleanup Day revient !

Un rassemblement mondial est organisé le samedi 17 septembre : le ‘’World Cleanup Day’’. Cette journée dédiée au nettoyage de la planète va réunir, dans 181 pays, de nombreux bénévoles, munis de gants, qui sillonneront les villes à la recherche de mégots, canettes, sachets plastiques, masques…

Tous les acteurs de la société, que ce soient les citoyens, associations, entreprises, collectivités ou les écoles, sont appelés à participer et à rejoindre des groupes de ramassage de déchets près de chez eux. Les initiatives existantes, auxquelles il est possible de se joindre sont d’ailleurs recensées sur le site www.worldcleanupday.fr.

Sensibiliser, lutter et nettoyer

« Le but de cette journée est de mobiliser le plus grand nombre d’entre nous pour nettoyer les rues de nos villes, sensibiliser chacun aux gestes éco-responsables et à la lutte contre la pollution, dans une ambiance conviviale », a annoncé l’association sur son site. Cette année, ‘’World Cleanup Day’’ ambitionne de rassembler 3,5 millions de citoyens en France. Un chiffre audacieux, en effet, puisque lors des quatre premières éditions, environ 200 000 personnes s’étaient mobilisées.