Le Village Olympique « sera vert ou ne sera pas »

Le projet qui s'étend des communes de Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine et de l'Île-Saint-Denis a la particularité de mettre en valeur

les territoires existants pour les transformer durablement, et non uniquement dans le cadre des Jeux. Ainsi, 2 200 logements familiaux verront le jour, dont 25 % à 40 % de logements sociaux, selon les communes.

La construction du Village olympique et paralympique doit répondre à de nombreuses exigences, fixées par l'Etat. Il tire notamment profit des compétences des entreprises françaises en matière d'excellence environnementale et sera ainsi une vitrine internationale considérable pour notre savoir-faire.

L'Etat encourage également les porteurs de projets qui répondront à la consultation, à présenter des projets CIME qui emploient des techniques et produits innovants, ambitieux et durables, en particulier la filière du bois, reconnue comme éco-responsable et en pleine expansion.

Au-delà de l'exigence environnementale, l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques doit également être exemplaire en matière d'ambitions sociales. La consultation mettra ainsi en œuvre des clauses sociales d'insertion. 10 % des heures travaillées seront réservées à des personnes éloignées de l'emploi et s'appuiera sur le dispositif 15 000 bâtisseurs qui mobilise la filière de la formation en direction du bâtiment pour des jeunes, notamment issus des quartiers franciliens.