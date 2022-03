Le Vésinet : rencontre ministérielle sur l’accessibilité des personnes handicapées aux élections

A moins d’un mois du premier tour des élections présidentielles, l’accessibilité de ce moment clé de notre démocratie aux personnes en situation de handicap, notamment aux majeurs protégés, est un enjeu majeur pour le Gouvernement. C’est pourquoi Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées et Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la Citoyenneté se sont rendues le 14 mars dernier au Vésinet. Accompagnées de Yaël Braun-Pivet, également présidente de la commission des Lois de l’Assemblée nationale, elles y ont rencontré le maire de la commune Bruno Coradetti, Jérémie Boroy, conseiller séniors et handicaps au cabinet de la maire de Paris, des représentants d’associations ainsi que des parents d’enfants en situation de handicap.

Lors de ce déplacement, centré sur l’accessibilité des élections présidentielles à venir et la mise en œuvre du droit de vote aux majeurs sous tutelle, acté par la loi du 23 mars 2019, le maire a présenté les dispositifs mis en place par sa commune pour assurer cette accessibilité. En effet, comme l’a d’ailleurs souligné Sophie Cluzel, la mairie du Vésinet a une politique handicap extrêmement active sur la citoyenneté et la participation de tous à la vie démocratique.

Mobilisation du Gouvernement

Comme l’a assuré Marlène Schiappa, le ministère de l'Intérieur, en tant que responsable de l’organisation des élections, s’est mobilisé pour cette accessibilité en formant les candidats pour qu’ils tiennent compte des enjeux qui y sont liés dans le cadre de leurs activités et de leur communication. L’accessibilité électorale a été au cœur des actions menées par le ministère de l’Intérieur et le Comité interministériel pour le handicap autour de Sophie Cluzel.

A ce titre, l’inscription sur les listes électorales a été simplifiée pour les personnes en situation de handicap et le site consacré aux élections sur le site du ministère de l’Intérieur a fait l’objet d’une refonte dans cette même optique pour centraliser désormais toutes les démarches à effectuer, de l’inscription sur les listes électorales à la formulation d’une procuration. Les guides des candidats diffusés avant les élections avec le concours du ministère de l'intérieur contiennent désormais un passage spécifiquement consacré à l'accessibilité de la campagne électorale. Par ailleurs, les candidats aux élections sont invités à fournir leur profession de foi sous format électronique, pour être mis en ligne sur le site Internet dédié et de prévoir une version en français, facilement compréhensible. Pour la ministre déléguée, il est « important de sensibiliser les candidats à l'élection présidentielle, quand ce n’est pas toujours un réflexe de prendre en compte l’accessibilité dans l'organisation des campagnes », notamment celle des moyens de propagande électorale. Sur ce sujet, Jérémie Boroy a estimé qu’il ne suffit pas que cette accessibilité à la campagne présidentielle soit le fruit d’un acte volontariste d’un candidat mais doit devenir une obligation.

Enfin, sur l’accessibilité des opérations de vote, la ministre chargée de la Citoyenneté a rappelé que les mesures inscrites dans le code électoral garantissent pour les personnes en situation de handicap un droit de vote effectif de manière aussi autonome que possible et permettent aux personnes qui en ont besoin de se faire assister par l’électeur ou l’électrice de leur choix, que ce soit pour introduire le bulletin de vote dans l’enveloppe, la mettre dans l’urne ou encore signer la feuille d’émargement.

Prenant la parole à son tour, Sophie Cluzel a d’emblée affirmé qu’au-delà de l’accessibilité de l’élection présidentielle, « le handicap est l’affaire de tout le Gouvernement. Elle a ensuite tenu à souligner l’importance des travaux menés par le Conseil national consultatif du handicap, présidé par Jérémie Boroy, pour impliquer l’ensemble de Gouvernement dans cette accessibilité, qu’il s’agisse de la facilité de communication gouvernementale, de l’accessibilité des élections ou encore de l’accompagnement nécessaire pour accélérer cette mise en accessibilité. A ce titre, des mementos en direction des candidats, des associations et des médias, sur leur obligation de faire participer les personnes en situation de handicap, sont diffusés afin de rendre effective cette accessibilité électorale.

© AP - Sophie Cluzel et Marlène Schiappa

La loi de 2019, un grand pas vers l’émancipation

La loi du 23 mars 2019 a donné le droit de vote aux personnes majeures protégées sous tutelle sans avoir à passer par le juge des tutelles. Il leur est désormais possible de se pacser, se marier, se soigner et également voter dans l'autonomie de leur décision propre. « Enfin, le handicap n’est plus une excuse pour priver des citoyens du droit de vote », a déclaré Sophie Cluzel. Ce sont donc 300 000 majeurs protégés sous tutelle qui doivent maintenant être accompagnés dans l'exécution de leur droit. Il n’en reste pas moins qu’il a encore du travail à accomplir sur la mise en accessibilité physique de tous les lieux de vote mais également sur la formation des accesseurs sur toutes les possibilités d’accompagnement des personnes en situation de handicap lors du vote. « Nous avons une vraie volonté d'accélérer ce processus de pleine participation », a assuré la ministre.

Cette dernière a enfin tenu à remercier le Parlement pour tous ses travaux en ce sens, notamment sous l’impulsion de la députée des Yvelines Yaël Braun Pivet, qui a tenu à rappeler que les questions du handicap et de l‘inclusion ont été centrales pendant toute la durée du quinquennat et a félicité le souhait du Gouvernement que chaque politique publique portée ait un volet handicap.

« Chaque ministre a été sensibilisé à ces question du handicap qui touchent tous les domaines de la vie, chaque politique que nous menons », a pu constater Yael Braun Pivet. En ce sens, la Commission des lois qu’elle préside a mené une mission d'information relative aux droits fondamentaux des majeurs protégés. « Dans une démocratie qui va bien, il faut que chacun puisse exercer ses pouvoirs, encore plus quand il s'agit de droits fondamentaux », a-t-elle souligné. Et il est du devoir de chaque citoyen de faire en sorte que chacun puisse y accéder, sans considération de sa situation ou de la difficulté rencontrée pour faire valoir son inclusion et son accompagnement.

© AP - Yaël Braun Pivet

Le Vésinet : l’accessibilité en pratique

Dans la commune, des actions ont été mises en place au niveau des bureaux de vote s’agissant de leur accessibilité et de leurs équipements, qu’il s’agisse de rampes d’accès ou d’ascenseurs, ainsi qu’une aide sur place des agents de la Ville pour accueillir les personnes à mobilité réduite. Dans le détail, chaque bureau de vote comporte au moins un isoloir pour les personnes à mobilité réduite ainsi que des tables plus basses pour y déposer les urnes afin que les personnes en fauteuil puissent y glisser leur enveloppe. Par ailleurs, depuis quelques années maintenant, un service de la mairie propose d'aller chercher les personnes qui ont des difficultés à se déplacer, directement à leur domicile, par le biais d’un minibus. Un agent du Centre communal d'action sociale fait la tournée des électeurs intéressés, les aide à se rendre dans l'isoloir si besoin et les ramène chez eux. Enfin, dans les trois résidences autonomie de la ville, un dispositif similaire a été déployé pour que les personnes qui ne peuvent se déplacer puissent être accueillies dans les bureaux de vote.