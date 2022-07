Le Vélotour de retour à Paris

En exclusivité cette année les cyclistes pourront rouler dans le légendaire Stade Roland-Garros lors d’une boucle de 12 ou 20 kilomètres, au choix. Une balade à vélo insolite pour pédaler en famille, ou entre amis, et en profiter pour découvrir les infrastructures sportives de la capitale sous un autre angle. Le parcours est accessible à tous, débutants compris, et l’équipe organisatrice encourage même ceux qui le souhaitent à venir déguisés, pour ajouter à l’ambiance de cette course qui sort de l’ordinaire.

Infos pratiques : départ de 8 heures à 12 heures le 3 juillet, départ et arrivée à la pelouse de Saint Cloud (avenue de l’hippodrome 75016 Paris), les tarifs enfants vont de 0 à 10€ et les tarifs adultes de 10 à 15€