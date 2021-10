Le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines ouvre ses portes

Le complexe sportif s’étend sur 15 000 m² et peut accueillir jusqu’à 5 000 spectateurs. Doté d’une piste olympique de 250 m, le vélodrome devient le centre d’entraînement pour les coureurs cyclistes français dans le cadre de la préparation des prochaines compétitions internationales. Le vélodrome accueille également le siège de la Fédération française de cyclisme, ainsi que les pôles France de Cyclisme sur piste et de BMX. Le complexe abrite aussi un stadium couvert de BMX. Elle sera la seule piste permanente couverte en France et offrira des conditions optimales d’entraînement à l’Elite du BMX français.

Situé à proximité immédiate de la base de loisirs régionale de Saint-Quentin-en-Yvelines, la diversité des pratiques sportives était une évidence pour Francis Parny, vice-président de la Région Ile-de-France en charge des Sports et des Loisirs : « l’accès au sport pour tous est un élément déterminant de la politique régionale. Dès le départ, le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines a été conçu pour accueillir les plus grandes compétitions internationales mais aussi les pratiques sportives des cyclistes franciliens ; et ce pour le plus grand bonheur de nos champions franciliens et des amateurs de la petite reine, qui sont nombreux en Ile-de-France. Avec 760 000 pratiquants réguliers en Ile-de-France, cette discipline constitue la 3e activité sportive la plus pratiquée, après la marche et la gymnastique ».

La Région a consacré 13,4 millions d’euros pour le financement de la construction du Vélodrome pour un coût total de 65,4 millions d’euros, soit 20 % du financement global.