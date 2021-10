Le Tribunal de commerce de Bobigny valide la reprise du groupe Naf Naf par SY Corporate France

Le Tribunal de commerce de Bobigny, qui a acté le redressement judiciaire du groupe Naf Naf il y a un mois, a désigné le groupe SY Corporate France comme son repreneur, le considérant comme le plus apte à créer la meilleure alliance stratégique fabricant/distributeur pour assurer la pérennité des emplois sauvegardés.

Face au français Beaumanoir, c'est SY Corporate France associée au management, qui prévoit de conserver 80 % des emplois et d'assurer la pérennité de l'enseigne au sein du groupe, qui l'a emporté.

Luc Mory, président de Naf Naf, avait mandaté fin janvier dernier la banque d'affaires Wingate, afin qu'elle trouve un repreneur qui permette à l'entreprise de financer son projet de transformation omni canal et de reprendre son développement. Menée par Stéphane Cohen, la banque a alors présenté aux équipes dirigeantes de Naf Naf le groupe SY Corporate France.

En réponse aux fermetures des magasins due à la crise sanitaire, SY Corporate France a présenté une offre dans le cadre d'un process de prepack cession, mené par Me Jonathan El Baze avec le soutien de la banque d'affaires Wingate.

Une alliance à long terme

L'engagement du groupe SY Corporate France, dirigé par les frères Selçuk et Seyfi Yilmaz et Madame Elif Kara, dans une stratégie d'intégration verticale fut un élément déclencheur dans le choix du candidat.

En effet, le plan d'intégration verticale, mis en place par le groupe SY depuis plusieurs années, permet de maîtriser tant les enjeux liés au process de fabrication que ceux liés à l'achat des meilleures matières et composants aux meilleurs prix ainsi qu'au développement des prototypes et au déploiement des techniques de logistique « juste à temps ».

Ainsi, SY Corporate France garantie un financement pérenne et adapté à la marque Naf Naf qui va pouvoir se concentrer sur son redéveloppement. Ce sont la sauvegarde de 944 emplois, dont 773 en France, le maintien de 125 magasins et de la totalité des 75 boutiques affiliées, de même que la reprise des filiales Espagnoles et Belges ainsi que la pérennité du projet industriel qui ont convaincu trancher le tribunal de Commerce de Bobigny de sélectionner SY Corporate France, qui avait été identifié par Wingate dans le cadre de sa mission de recherche de candidat.

Luc Mory, qui se réjouit de ce choix, s'exprime : « La crise que nous traversons nécessite un changement radical de notre business model. Attentive aux évolutions du marché et convaincue du potentiel de Naf Naf, l'équipe de Wingate a trouvé le candidat le plus apte à accompagner cette transformation. ».

Pour Stéphane Cohen, associé-fondateur de la banque d'affaires Wingate, « le projet soutenu par SY Corporate France associé au management, représente une refonte du business model de Naf Naf, en ce qu'il repose sur une intégration verticale vertueuse permettant d'aller plus loin encore dans le fast fashion. ».