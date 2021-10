Le Tremplin recrute...

Le Tremplin, plateforme d'innovation de la Ville de Paris créée en 2014 pour le sport, lance aujourd'hui un appel à candidatures pour sa troisième promotion. Ces start-up seront incubées dès le mois d'avril prochain dans les locaux d'exception de l'incubateur, au stade Jean Bouin (16e ardt). Depuis 2014, les deux premières promotions - 40 start-up au total – ont développé des solutions, des produits inédits et ont consolidé leur modèle économique grâce à un solide programme d'accompagnement.

Ces start-up incubées ont levé plus de 25 millions d'euros de fonds.

Le Tremplin lance aujourd'hui un nouvel appel à candidature pour accueillir sa troisième promotion. Une vingtaine de start-up supplémentaires va être accueillie dans l'environnement exceptionnel du stade Jean Bouin (16e ardt) pour bénéficier du savoir-faire de l'équipe. Toutes les start-up spécialisées dans le sport pourront candidater.

La sélection de cette troisième promotion se fera d'après cinq critères : le caractère innovant de la solution proposée, le potentiel économique de l'entreprise et sa capacité à créer des emplois, la crédibilité et le sérieux du business plan, le potentiel de diffusion à l'international et la complémentarité des porteurs de projet.

Les start-up retenues après un examen de leur dossier seront invitées à présenter leur projet devant un jury composé des membres fondateurs du Tremplin – FDJ, Insep, Lepape, MAIF, ministère des Sports, Nike, UCPA, Unibail-Rodamco et d'autres annoncés dans les prochaines semaines. Ce jury sera chargé de sélectionner la 3e promotion du Tremplin. Une attention particulière sera portée à celles spécialisées dans des domaines tels que le handisport, la réalité virtuelle, le e-sport et l'intelligence artificielle.



Les dossiers de candidature sont à déposer avant le 23 janvier.

Plus d'informations sur www.letremplin.paris