Le Tremplin marque l'essai

Après un an d'incubation au Tremplin, les 17 start-up de la première promotion ont créé 45 emplois, vu augmenter leur chiffre d'affaires cumulé de + 174%, reçu 16 prix et récompenses et généré plus de 1000 parutions dans les médias. Treize d'entre elles ont également assuré des levées de fonds pour un montant total de près de 12 millions d'euros.

Le Tremplin accompagne, promeut et soutient les entreprises innovantes de moins de 5 ans œuvrant dans le secteur du sport. Il donne les moyens aux start-up de développer leurs projets dans des conditions optimales: animations, organisation d'événements exceptionnels, mise en relation avec des acteurs institutionnels et de grandes entreprises du secteur du sport, nombreuses occasions pour les start-up de présenter leurs solutions, accompagnement au développement international…

Pour ce deuxième appel à candidatures, plus de 110 start-up ont répondu et 19 viennent d'être sélectionnées pour intégrer cette plateforme qui va leur permettre d'accélérer le développement de leurs projets. Cet été, elles investiront les 3000 m² qui ont été aménagés spécialement pour elles au cœur du stade Jean Bouin (16e ardt). Le Tremplin deviendra alors le premier incubateur au monde implanté au cœur d'un stade.

Les 19 start-up sélectionnées